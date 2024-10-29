هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الرهائن

يوم عنيف في البقاع...ونازحون في البرية ومجرى النهر ولا خبز!

يوم عنيف في البقاع...ونازحون في البرية ومجرى النهر ولا خبز!

هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يركز حاليا على إيجاد أي حل ممكن قد يؤدي إلى إبرام صفقة