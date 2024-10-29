تفاصيل عملياتِ البحث عن المفقودين ورفعِ الأنقاض في بعلبك

وكان محافظُ بعلبك الهرمل بشير خضر، كتبَ عبر منصة أكس: يومٌ هو الأعنفُ على بعلبك منذ بدايةِ العدوان، تخطى عددْ الشهداءِ الخمسين ٥٠، وتخطى عددُ الجرحى المئة ١٠٠، فيما لا يزالُ هناك أكثرُ من خمسةَ عشرَ ١٥ شخصًا تحت الأنقاض، لم يُعرَف مصيرُهم بعد، والعملُ جارٍ لإنتشالِهم.



للمزيد حول عملياتِ البحث عن المفقودين ورفعِ الأنقاض، اليكم ما قاله الامين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة.