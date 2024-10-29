ياسين للـLBCI: المساعدات المالية التي تم التعهد بها في مؤتمر باريس لا تأتي بمعظمها للوزارات أو للدولة بل تعطى للمنظمات الدولية الشريكة في خطة النازحين

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