وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي في لبنان للدفاع عن بلدات الشمال القريبة من الحدود وقد نستطيع بعد أسابيع دعوة سكان شمال إسرائيل إلى العودة لمنازلهم

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