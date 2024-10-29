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الرئيس الفرنسي: لا شيء يبرر المحصلة الإنسانية الكارثية في غزة ويجب وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2024-10-29 | 07:09
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الرئيس الفرنسي: لا شيء يبرر المحصلة الإنسانية الكارثية في غزة ويجب وقف إطلاق النار
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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