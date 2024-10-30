هيئة البث الإسرائيلية: المسيرة التي انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا أصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على خراج شبيل قرب القطراني في منطقة جزين

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على خراج شبيل قرب القطراني في منطقة جزين

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة وشلومي وليمان في الجليل للتحذير من مسيرة