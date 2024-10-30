الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الصحة: مراكز الرعاية الصحية الاولية في خط الدفاع الاوّل في المناطق وتؤمّن الخدمات الصحية اللازمة للنازحين

آخر الأخبار
2024-10-30 | 04:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الصحة: مراكز الرعاية الصحية الاولية في خط الدفاع الاوّل في المناطق وتؤمّن الخدمات الصحية اللازمة للنازحين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الصحة: مراكز الرعاية الصحية الاولية في خط الدفاع الاوّل في المناطق وتؤمّن الخدمات الصحية اللازمة للنازحين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الصحة:

مراكز

الرعاية

الصحية

الاولية

الدفاع

الاوّل

المناطق

وتؤمّن

الخدمات

الصحية

اللازمة

للنازحين

LBCI التالي
"في غضب"... نادين ويلسون نجيم تجدد الصرخة: كيف فينا نفسّر شعورنا نكون لبنانيين بالـ2024؟
الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط شهيدين في غارة إستهدفت ليلًا بلدة الغندورية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:16

التحكم المروري: قطع السير على طريق عاليه الحي الغربي باتجاه القماطية بسبب حادث أمني وتحويله إلى الطرقات الفرعية وحركة المرور خانقة في المحلة

LBCI
خبر عاجل
08:13

الجيش الإسرائيلي: قتلنا نائب قائد قوة الرضوان في غارة على النبطية

LBCI
أخبار لبنان
08:09

بري بحث وميقاتي في الاوضاع العامة وملف النازحين ونتائج اللقاءات والاتصالات الخارجية

LBCI
فنّ
08:03

كارول سماحة: بلدنا الماضي والحاضر والمستقبل والتاريخ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:09

بري بحث وميقاتي في الاوضاع العامة وملف النازحين ونتائج اللقاءات والاتصالات الخارجية

LBCI
فنّ
08:03

كارول سماحة: بلدنا الماضي والحاضر والمستقبل والتاريخ

LBCI
أخبار لبنان
08:03

الأبيض بصدد إطلاق برنامج تغطية خدمات الطوارئ للنازحين في المستشفيات

LBCI
آخر الأخبار
07:53

محافظ بعلبك الهرمل للـLBCI: بعض المواطنين توجهوا إلى قلعة بعلبك أدعوهم لإخلائها ومحيطها لأنها لم تعد آمنة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:13

الجيش الإسرائيلي: قتلنا نائب قائد قوة الرضوان في غارة على النبطية

LBCI
خبر عاجل
08:16

التحكم المروري: قطع السير على طريق عاليه الحي الغربي باتجاه القماطية بسبب حادث أمني وتحويله إلى الطرقات الفرعية وحركة المرور خانقة في المحلة

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-25

ياسين للـLBCI: نعمل على تعزيز الادارات الرسمية لاغاثة الناس في فصل الشتاء كما نعمل على تأهيل المدارس ومراكز الايواء لتكون أكثر جهوزية ويبقى 600 مركز بحاجة الى التجهيز

LBCI
آخر الأخبار
03:04

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا في منطقة الجليل الغربي 3 مسيرات أطلقت من لبنان بدون وقوع إصابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:15

اليكم المشاهد الصباحية من النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:13

اسرائيل استهدفت عددًا من المناطق في صور

LBCI
أمن وقضاء
03:59

صيدا تلملم جراحها جراء غارة إسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
17:33

غارة اسرائيلية تستهدف حارة صيدا للمرة الثانية... اليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:17

نعيم قاسم الأمين العام الرابع لحزب الله... إليكم نبذة عن حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:16

ولاية ميشيغان والعرب واللبنانيون فيها... من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل الى البيت الابيض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:11

مساعدت مؤتمر باريس للبنان.. هكذا ستوزّع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:09

الجامعة اللبنانية بدأت عامها الدراسي ومستقبل البلد يعتمد على خريجيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:07

وقف النار مع لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:52

غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة

LBCI
خبر عاجل
14:04

أدرعي: قوات لواء غولاني اعتقلت قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومسلحين آخرين من قوة الرضوان

LBCI
خبر عاجل
12:21

بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...

LBCI
خبر عاجل
05:17

إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

LBCI
أخبار دولية
07:58

أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..

LBCI
خبر عاجل
12:52

وزير الدفاع الإسرائيلي: تبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته الصاروخية التي كان يمتلكها وسنواصل العمل ضده وإعادة السكان إلى الشمال بأمان

LBCI
خبر عاجل
12:12

غارة اسرائيلية على حارة صيدا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:37

معلومات عن إستهداف سيارة على الطريق العام في بشامون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More