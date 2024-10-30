المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعين لجنود العدو في خلة العصافير في بلدة الخيام وعند بوابة شبعا بصليتين صاروخيتين

فضل الله: العدو لم يتمكن من تثبيت وجوده في أي منطقة

فضل الله: العدو لم يتمكن من تثبيت وجوده في أي منطقة

فضل الله: المقاومة تحبط كل المحاولات للتسلل إلى الخيام والعدو لم يتمكن من تثبيت وجوده في أي منطقة وهو يقف عاجزاً أمام إرادة الشعب اللبناني المقاوم