رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر عبر الـLBCI: نناشد المؤسسات الانسانية لمساعدتنا لأن الحاجة تفوق قدراتنا ويجب على الحكومة أن تتخذ تدابير مستعجلة ساعة بساعة

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رئيس إتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري للـLBCI: نطلب من المؤسسات الإنسانية والأجهزة التي تتعاطى مع الإنسان مباشرةً في أزمات كهذه أن يقوموا بعملهم اليوم ميدانيًا في دير الأحمر لأننا قادرون على تغطية قسم من الحاجة في ظل هذا الضغط الكبير من النزوح