الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق نحو 15 صاروخًا من لبنان باتجاه منطقة حيفا والكريوت

محافظ بعلبك الهرمل للـLBCI: بعض المواطنين توجهوا إلى قلعة بعلبك أدعوهم لإخلائها ومحيطها لأنها لم تعد آمنة

محافظ بعلبك الهرمل للـLBCI: بعض المواطنين توجهوا إلى قلعة بعلبك أدعوهم لإخلائها ومحيطها لأنها لم تعد آمنة

وزير الثقافة للـLBCI: من أشهرٍ عديدة قُمنا بالاجراءات اللازمة مع الاونيسكو لحماية المواقع الاثرية من العدوان وهذا الارث ليس فقط للبنان بل للعالم والتواصل مع الاونيسكو بشكل دائم