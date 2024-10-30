إيران: إنتاج الصواريخ لم يتأثر بالضربات الإسرائيلية



أكّدت إيران الأربعاء أن عملية إنتاج الصواريخ لم تتأثر بعدما قالت إسرائيل إن ضرباتها على إيران الأسبوع الماضي أصابت منشآت لإنتاج الصواريخ.



وأكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده لوسائل إعلام "لم يحصل أي انقطاع" في إنتاج الصواريخ. وأضاف أن "العدو حاول الإضرار بأنظمتنا الدفاعية والهجومية".

