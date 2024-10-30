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o
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صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجوجل كلاود يعلنان عن شراكة استراتيجية لإنشاء مركز عالمي جديد للذكاء الاصطناعي في المملكة
آخر الأخبار
2024-10-30 | 08:56
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صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجوجل كلاود يعلنان عن شراكة استراتيجية لإنشاء مركز عالمي جديد للذكاء الاصطناعي في المملكة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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