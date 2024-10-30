قاسم: لا تقولوا إن اسرائيل كانت ملتزمة القرارات الدولية ونحن تحرشنا بها لانها لم تكن ملتزمة ففي 11 تشرين الاول الماضي كان هناك نقاش بين الاسرائيليين والاميركيين لاعلان الحرب على لبنان لكن الولايات المتحدة لم تقتنع بذلك

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