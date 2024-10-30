الجيش الإسرائيلي: رصدنا 3 مسيرات اخترقت الحدود من جهة لبنان

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أكسيوس عن مصادر: جيش إسرائيل سيسحب قواته تدريجيا إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود خلال الفترة الانتقالية والجيش اللبناني سينشر نحو 8000 جندي على طول الحدود وحزب الله سينقل أسلحته الثقيلة شمال الليطاني بعيدا عن حدود إسرائيل