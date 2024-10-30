الخارجية الأميركية: ندعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله في لبنان ومن المهم أن تفعل إسرائيل ذلك بطريقة لا تهدد حياة المدنيين مع حماية مواقع التراث الثقافي المهمة

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