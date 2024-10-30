الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غارة اسرائيلية عنيفة على المدينة الصناعية في صور
آخر الأخبار
2024-10-30 | 13:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غارة اسرائيلية عنيفة على المدينة الصناعية في صور
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اسرائيلية
عنيفة
المدينة
الصناعية
التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف لأطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا صباحًا وغارات على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على مجرى نهر الليطاني - منطقة الخردلي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:41
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لـ"الجزيرة": واشنطن عليها واجب لإنهاء الحرب بغزة ولبنان ومعاناة الرهائن
آخر الأخبار
16:41
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لـ"الجزيرة": واشنطن عليها واجب لإنهاء الحرب بغزة ولبنان ومعاناة الرهائن
0
آخر الأخبار
16:30
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا مساء اليوم هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير
آخر الأخبار
16:30
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا مساء اليوم هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير
0
آخر الأخبار
16:28
يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: مسودة التسوية بلبنان التي تسربت اليوم قديمة وغير ذات صلة وهي ضمن ما تجري مناقشته
آخر الأخبار
16:28
يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: مسودة التسوية بلبنان التي تسربت اليوم قديمة وغير ذات صلة وهي ضمن ما تجري مناقشته
0
آخر الأخبار
16:28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان تحذيرا من تسلل مسيرة
آخر الأخبار
16:28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان تحذيرا من تسلل مسيرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:41
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لـ"الجزيرة": واشنطن عليها واجب لإنهاء الحرب بغزة ولبنان ومعاناة الرهائن
آخر الأخبار
16:41
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لـ"الجزيرة": واشنطن عليها واجب لإنهاء الحرب بغزة ولبنان ومعاناة الرهائن
0
آخر الأخبار
16:30
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا مساء اليوم هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير
آخر الأخبار
16:30
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا مساء اليوم هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير
0
آخر الأخبار
16:28
يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: مسودة التسوية بلبنان التي تسربت اليوم قديمة وغير ذات صلة وهي ضمن ما تجري مناقشته
آخر الأخبار
16:28
يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: مسودة التسوية بلبنان التي تسربت اليوم قديمة وغير ذات صلة وهي ضمن ما تجري مناقشته
0
آخر الأخبار
16:28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان تحذيرا من تسلل مسيرة
آخر الأخبار
16:28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان تحذيرا من تسلل مسيرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:34
عائلات وصلت الى دير الاحمر وبقيت داخل "توك توك": "لا اكل ولا حرام...وقلبنا ع اللي تركناهن وما قدرو يجو" (فيديو)
أخبار لبنان
11:34
عائلات وصلت الى دير الاحمر وبقيت داخل "توك توك": "لا اكل ولا حرام...وقلبنا ع اللي تركناهن وما قدرو يجو" (فيديو)
0
فنّ
03:24
مصر تخسر قامة فنية كبيرة... وداعاً مصطفى فهمي
فنّ
03:24
مصر تخسر قامة فنية كبيرة... وداعاً مصطفى فهمي
0
أخبار لبنان
07:27
مصدران مطلعان لرويترز: جهد حقيقي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله
أخبار لبنان
07:27
مصدران مطلعان لرويترز: جهد حقيقي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-29
ولاية ميشيغان والعرب واللبنانيون فيها... من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل الى البيت الابيض؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-29
ولاية ميشيغان والعرب واللبنانيون فيها... من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل الى البيت الابيض؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:11
بعد إمتناعها عن المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون... ملكة جمال لبنان تتراجع عن قرارها وتنطلق الى المكسيك
تقارير نشرة الاخبار
15:11
بعد إمتناعها عن المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون... ملكة جمال لبنان تتراجع عن قرارها وتنطلق الى المكسيك
0
تقارير نشرة الاخبار
15:10
ولاية بنسلفانيا من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل إلى البيت الأبيض
تقارير نشرة الاخبار
15:10
ولاية بنسلفانيا من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل إلى البيت الأبيض
0
تقارير نشرة الاخبار
15:06
نزار زكا يجيب عن تساؤلات بشأن نجاح المباحثات للوصول الى تسوية توقف الحرب
تقارير نشرة الاخبار
15:06
نزار زكا يجيب عن تساؤلات بشأن نجاح المباحثات للوصول الى تسوية توقف الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
مقترح جديد حول الحرب في لبنان إلا أن لتل أبيب شروط لقبوله
تقارير نشرة الاخبار
15:01
مقترح جديد حول الحرب في لبنان إلا أن لتل أبيب شروط لقبوله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
منتخب لبنان... الأمل رغم مُر الظروف
تقارير نشرة الاخبار
14:59
منتخب لبنان... الأمل رغم مُر الظروف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
بعد كلمة نعيم قاسم... مسيرة اطلقها حزب الله إنفجرت في حيفا
تقارير نشرة الاخبار
14:44
بعد كلمة نعيم قاسم... مسيرة اطلقها حزب الله إنفجرت في حيفا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
حارة صيدا تلملم جراحها
تقارير نشرة الاخبار
14:41
حارة صيدا تلملم جراحها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ذخائر على طريق عاريا في مرمى الغارات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ذخائر على طريق عاريا في مرمى الغارات الاسرائيلية
0
آخر الأخبار
14:39
غارتان تستهدفان موقف السيارات التابع لمستشفى الشيخ راغب حرب
آخر الأخبار
14:39
غارتان تستهدفان موقف السيارات التابع لمستشفى الشيخ راغب حرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:19
اليكم النص الكامل لمسودة الاتفاق الذي يتم اعداده بين إسرائيل ولبنان
أمن وقضاء
15:19
اليكم النص الكامل لمسودة الاتفاق الذي يتم اعداده بين إسرائيل ولبنان
2
أخبار دولية
07:58
أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..
أخبار دولية
07:58
أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..
3
أمن وقضاء
08:24
إنذار اسرائيلي لسكان هذه القرى في جنوب لبنان
أمن وقضاء
08:24
إنذار اسرائيلي لسكان هذه القرى في جنوب لبنان
4
خبر عاجل
05:17
إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس
خبر عاجل
05:17
إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس
5
أخبار لبنان
09:41
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول
أخبار لبنان
09:41
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول
6
خبر عاجل
12:56
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن وقود تابعة لوحدة التسلح اللوجستية لحزب الله (4400)
خبر عاجل
12:56
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن وقود تابعة لوحدة التسلح اللوجستية لحزب الله (4400)
7
أخبار لبنان
08:18
محافظ بعلبك الهرمل يحدد المناطق التى يمكن للاهالي التوجه اليها
أخبار لبنان
08:18
محافظ بعلبك الهرمل يحدد المناطق التى يمكن للاهالي التوجه اليها
8
خبر عاجل
15:44
البيت الأبيض معلقا على مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: توجد تقارير عديدة ومسودات يجري تداولها لكنها لا تعكس وضع المفاوضات
خبر عاجل
15:44
البيت الأبيض معلقا على مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: توجد تقارير عديدة ومسودات يجري تداولها لكنها لا تعكس وضع المفاوضات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More