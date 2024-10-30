البيت الأبيض: بايدن سيحضر حفل التنصيب للرئيس الجديد بصرف النظر عن الفائز

هيئة البث الإسرائيلية: المسيرة التي انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا أصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات

هيئة البث الإسرائيلية: المسيرة التي انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا أصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة وشلومي وليمان في الجليل للتحذير من مسيرة