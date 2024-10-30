وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": لبنان لن يعود الى سابق العهد القديم و"حزب الله" سيظل موجودا كحزب سياسي ولديه جمهوره وقوته ولكن يجب ألا نقبل أن يكون هناك في لبنان أي سلاح آخر خارج الجيش اللبناني

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