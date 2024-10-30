علي حمية يرد على وضاح الصادق عبر "حوار المرحلة": المطار هو مطار كل لبنان وفيه جمارك وأمن عام وقوى أمن داخلي وجهاز أمن مطار وأدعوك الى زيارة المطار لتدلني على الباب الذي قلت إن لا يدخله الا فئة معينة من الناس

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