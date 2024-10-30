المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا مساء اليوم هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير

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وزير الصحة: في اقليم الخروب تخطى عدد النازحين الـ100 ألف وقد بحثنا في جولتنا بموضوع الخدمات الاستشفائية للنازحين والتغطية التي تقوم بها وزارة الصحة وبعض الجهات الضامنة