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o
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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لـ"الجزيرة": واشنطن عليها واجب لإنهاء الحرب بغزة ولبنان ومعاناة الرهائن
آخر الأخبار
2024-10-30 | 16:41
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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لـ"الجزيرة": واشنطن عليها واجب لإنهاء الحرب بغزة ولبنان ومعاناة الرهائن
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