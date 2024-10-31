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الوكالة الوطنية: غارة فجرا قطعت الطريق بين عدشيت والقصيبة وباتجاه النبطية

آخر الأخبار
2024-10-31 | 03:19
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الوكالة الوطنية: غارة فجرا قطعت الطريق بين عدشيت والقصيبة وباتجاه النبطية
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الوكالة الوطنية: غارة فجرا قطعت الطريق بين عدشيت والقصيبة وباتجاه النبطية

 
 
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