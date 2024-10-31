رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران للـLBCI: عدد الطلاب المسجّلين ارتفع إلى 50 ألف من أصل 65 ألف طالب

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بدران للـLBCI: نقسّم العام الدراسيّ إلى ثلاثة أجزاء الأوّل بدأ في 28 تشرين الأوّل في بعض الكليات والثاني في 4 تشرين الثاني إذ إنّ فيها سنصل إلى 12 كلية بدأت عامها الدراسيّ من أصل 16 كلية والثالث في 11 تشرين الثاني تنطلق الكليات الأخيرة