الوكالة الوطنية: 4 شهداء في حصيلة أولية للغارة على بوداي

بدران للـLBCI: منذ 28 تشرين الأوّل 4 كليات باشرت بالتعليم عن بُعد والمحاضرات مُسجّلة للطلّاب

بدران للـLBCI: منذ 28 تشرين الأوّل 4 كليات باشرت بالتعليم عن بُعد والمحاضرات مُسجّلة للطلّاب

بدران للـLBCI: التسجيل في كلّيات الجامعة اللبنانية مفتوح إلى 29 تشرين الثاني وبعض الكليات مغلقة أي تتضمّن الخضوع إلى امتحان