الوكالة الوطنية: غارة على منزل في عيتا الشعب وتفجير منازل في علما الشعب

بدران للـLBCI: التسجيل في كلّيات الجامعة اللبنانية مفتوح إلى 29 تشرين الثاني

بدران للـLBCI: التسجيل في كلّيات الجامعة اللبنانية مفتوح إلى 29 تشرين الثاني

التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق الكحالة صعودًا وتحويل السير نزولًا باتجاه شويت