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الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق طائرة إستطلاع على علو منخفض جدًا في أجواء عرمون وخلدة والطيران الحربي يخرق جدار الصوت فوق العاصمة وضواحيها

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2024-10-31 | 09:58
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الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق طائرة إستطلاع على علو منخفض جدًا في أجواء عرمون وخلدة والطيران الحربي يخرق جدار الصوت فوق العاصمة وضواحيها
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الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق طائرة إستطلاع على علو منخفض جدًا في أجواء عرمون وخلدة والطيران الحربي يخرق جدار الصوت فوق العاصمة وضواحيها

 
 
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