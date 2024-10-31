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المقاومة الإسلامية: قصفنا الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة واستهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية
آخر الأخبار
2024-10-31 | 10:15
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المقاومة الإسلامية: قصفنا الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة واستهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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