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o
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o
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o
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وزير الثقافة للـLBCI: كل معلم أثري مدرج على قائمة التراث العالمي محمي بموجب القانون الدولي وأمس ونتيجة مراجعات ميقاتي أصدرت اليونسكو موقفا مفاده بأن على هذه المعالم أن تكون بمنأى عن الاعتداءات الاسرائيلية
آخر الأخبار
2024-10-31 | 11:07
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وزير الثقافة للـLBCI: كل معلم أثري مدرج على قائمة التراث العالمي محمي بموجب القانون الدولي وأمس ونتيجة مراجعات ميقاتي أصدرت اليونسكو موقفا مفاده بأن على هذه المعالم أن تكون بمنأى عن الاعتداءات الاسرائيلية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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