انطوان حبشي لـ "جدل": ما من احصاء فعلي لعدد النازحين ويجب تأمين المازوت للتدفئة والاضاءة ولا نقبل بأن يبقى النازحون في دير الاحمر من دون سقف

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