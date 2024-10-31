انطوان حبشي لـ "جدل": اذا أغلقت طريق الأرز لن يتمكن أي صهريج من إيصال المازوت وسنواجه مشكلة كبيرة خصوصًا في حال استمرار القصف على بعلبك الهرمل

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