انطوان حبشي لـ "جدل": التعاطي على المستوى السياسي هو من اوصل الناس والبلد الى هذه المأساة "خلينا ننزل عن الرف" كي نعرف نتحدث مع بعضنا

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