المتحدث العسكري: مصر تنفى بشكل قاطع ما تم تداوله من تقارير عن مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية وتؤكد عدم وجود أي شكل من التعاون مع إسرائيل

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