دميانوس قطار لـ "جدل": من كلام نتنياهو والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يبدو أن الحرب مستمرة وأنا أستصعب الوصول إلى وقف إطلاق نار بعد أيام

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