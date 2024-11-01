الوكالة الوطنية: غارة فجرا على حسينية خربة سلم ومستوصف لوزارة الشؤون

مقتل أربعة تايلانديين في إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان

مقتل أربعة تايلانديين في إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات في إصبع الجليل بينها كريات شمونة