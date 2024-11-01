الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على وادي جيلو

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير يحلق منذ الليل على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير يحلق منذ الليل على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية

الجيش الإسرائيلي: رصد حوالى 10 صواريخ عبرت من لبنان حيث تم اعتراض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة