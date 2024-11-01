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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير يحلق منذ الليل على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية

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2024-11-01 | 02:16
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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير يحلق منذ الليل على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية
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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير يحلق منذ الليل على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية

 
 
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