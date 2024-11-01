إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و4 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

احتمال تساقط أمطار اعتبارا من بعد ظهر اليوم...

احتمال تساقط أمطار اعتبارا من بعد ظهر اليوم...

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في قرية الغجر في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان