الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سهل المعلية

حمية: لا وجود لأبواب مغلقة او مفتوحة في المرافئ البحرية والمطار والمعابر وهي خاضعة للدولة اللبنانية

حمية: لا وجود لأبواب مغلقة او مفتوحة في المرافئ البحرية والمطار والمعابر وهي خاضعة للدولة اللبنانية

يديعوت أحرونوت: تشرين الأول الفائت الأكثر دموية منذ هجوم 7 أكتوبر من العام الفائت حيث قتل 88 جنديا ومدنيا إسرائيليا