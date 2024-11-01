علي فياض من مجلس النواب: ما نشهده من تضامن على المستوى الاجتماعي في ما يتعلق بالنازحين مهم جدا وشددنا على التضامن السياسي في هذه المرحلة ويجب أن تقترب المكونات السياسية من بعضها البعض في مواجهة التحديات

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