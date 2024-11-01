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ملحم خلف من مجلس النواب: هناك همّ مشترك وهو كيفية تجسيد التضمان الوطني بمواجهة العدوان وسنستكمل الحديث في موضوع النازحين في جلسة مقبلة وتم التشديد على أهمية تعزيز دور المؤسسات والعودة الى انتظام الحياة العامة
آخر الأخبار
2024-11-01 | 06:13
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ملحم خلف من مجلس النواب: هناك همّ مشترك وهو كيفية تجسيد التضمان الوطني بمواجهة العدوان وسنستكمل الحديث في موضوع النازحين في جلسة مقبلة وتم التشديد على أهمية تعزيز دور المؤسسات والعودة الى انتظام الحياة العامة
*
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