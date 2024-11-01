نجاة صليبا من مجلس النواب: علينا الوقوف خلف الجيش لحماية كل شبر من أرضنا ويجب العودة الى مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس وعلى قرارنا أن يكون لبنانيا قبل أن يكون خارجيا وتمنينا أن تؤخذ القرارات التي لا تؤدي الى الخراب

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