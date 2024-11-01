ابراهيم منيمنة من مجلس النواب: موضوع النزوح ملف اساسي واستراتيجي ويجب أن تتم معالجته بأسرع وقت ممكن

ياسين ياسين من مجلس النواب: هذا اللقاء كان خطوة ايجابية في تعزيز علاقاتنا في ظل التحديات الراهنة وهو جزء من مجموعة اجتماعات متواصلة نؤكد من خلالها الحفاظ على وحدتنا الوطنية وهناك حديث اليوم عن رئيس تشاركي

ياسين ياسين من مجلس النواب: هذا اللقاء كان خطوة ايجابية في تعزيز علاقاتنا في ظل التحديات الراهنة وهو جزء من مجموعة اجتماعات متواصلة نؤكد من خلالها الحفاظ على وحدتنا الوطنية وهناك حديث اليوم عن رئيس تشاركي

نجاة صليبا من مجلس النواب: علينا الوقوف خلف الجيش لحماية كل شبر من أرضنا ويجب العودة الى مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس وعلى قرارنا أن يكون لبنانيا قبل أن يكون خارجيا وتمنينا أن تؤخذ القرارات التي لا تؤدي الى الخراب