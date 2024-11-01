ياسين ياسين من مجلس النواب: هذا اللقاء كان خطوة ايجابية في تعزيز علاقاتنا في ظل التحديات الراهنة وهو جزء من مجموعة اجتماعات متواصلة نؤكد من خلالها الحفاظ على وحدتنا الوطنية وهناك حديث اليوم عن رئيس تشاركي

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