حسين الحاج حسن من مجلس النواب: قمنا خلال الشهر الماضي بنشاط وعدد النازحين داخل بعلبك الهرمل ما يقارب الـ60 ألفًا ومن المواضيع التي ناقشناها اليوم ضرورة إعادة تشكيل خلية الأزمة في بعلبك الهرمل

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