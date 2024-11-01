الوكالة الوطنية: غارة على مرتفعات بلدة قصرنبا

الكرملين بشأن الوساطة في المفاوضات بين إسرائيل وحزب الله: مستعدون لبذل الجهود حيث يمكن أن تكون فعالة

الكرملين بشأن الوساطة في المفاوضات بين إسرائيل وحزب الله: مستعدون لبذل الجهود حيث يمكن أن تكون فعالة

حسين الحاج حسن من مجلس النواب: قمنا خلال الشهر الماضي بنشاط وعدد النازحين داخل بعلبك الهرمل ما يقارب الـ60 ألفًا ومن المواضيع التي ناقشناها اليوم ضرورة إعادة تشكيل خلية الأزمة في بعلبك الهرمل