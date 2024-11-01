الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية: عمليات رفع الأنقاض في الحي السكني المستهدف في بلدة أمهز في البقاع الشمالي مستمرة والمحصلة الأولية للغارة هي 12 شهيداً
آخر الأخبار
2024-11-01 | 08:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية: عمليات رفع الأنقاض في الحي السكني المستهدف في بلدة أمهز في البقاع الشمالي مستمرة والمحصلة الأولية للغارة هي 12 شهيداً
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية:
عمليات
الأنقاض
السكني
المستهدف
البقاع
الشمالي
مستمرة
والمحصلة
الأولية
للغارة
شهيداً
التالي
برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى تمويل عاجل لجنوب السودان
الدفاع المدنيّ وكشافة الرسالة الاسلامية- وبلدية صور فتحوا طريق الكورنيش البحريّ عند الشاطئ الجنوبيّ الذي كان قد تعرّض لغارة وأدّت إلى قطع الطريق
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:09
رئاسة الوزراء البريطانية: رئيس الوزراء ستارمر وأمير قطر أكّدا الحاجة لتعاون الشركاء لضمان الاستقرار الإقليميّ
آخر الأخبار
10:09
رئاسة الوزراء البريطانية: رئيس الوزراء ستارمر وأمير قطر أكّدا الحاجة لتعاون الشركاء لضمان الاستقرار الإقليميّ
0
أخبار لبنان
10:04
ياسين عرض في جنيف الكارثة الإنسانية والانتهاكات مع مفوضية حقوق الإنسان
أخبار لبنان
10:04
ياسين عرض في جنيف الكارثة الإنسانية والانتهاكات مع مفوضية حقوق الإنسان
0
أخبار لبنان
10:01
الأمم المتحدة تواجه نقصا حادا في الأموال لمساعدة لبنان
أخبار لبنان
10:01
الأمم المتحدة تواجه نقصا حادا في الأموال لمساعدة لبنان
0
أخبار لبنان
10:00
نقيب مستوردي السيارات المستعملة: قيمة السيارات المتضررة جراء العدوان بلغت نحو 50 مليون دولار
أخبار لبنان
10:00
نقيب مستوردي السيارات المستعملة: قيمة السيارات المتضررة جراء العدوان بلغت نحو 50 مليون دولار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:09
رئاسة الوزراء البريطانية: رئيس الوزراء ستارمر وأمير قطر أكّدا الحاجة لتعاون الشركاء لضمان الاستقرار الإقليميّ
آخر الأخبار
10:09
رئاسة الوزراء البريطانية: رئيس الوزراء ستارمر وأمير قطر أكّدا الحاجة لتعاون الشركاء لضمان الاستقرار الإقليميّ
0
أخبار لبنان
10:04
ياسين عرض في جنيف الكارثة الإنسانية والانتهاكات مع مفوضية حقوق الإنسان
أخبار لبنان
10:04
ياسين عرض في جنيف الكارثة الإنسانية والانتهاكات مع مفوضية حقوق الإنسان
0
أخبار لبنان
10:01
الأمم المتحدة تواجه نقصا حادا في الأموال لمساعدة لبنان
أخبار لبنان
10:01
الأمم المتحدة تواجه نقصا حادا في الأموال لمساعدة لبنان
0
فنّ
10:00
"ربنا ما رح يتركنا أبداً"... مي حريري توجه رسالة اعتذار إلى اللبنانيين: خجلانة من حالي
فنّ
10:00
"ربنا ما رح يتركنا أبداً"... مي حريري توجه رسالة اعتذار إلى اللبنانيين: خجلانة من حالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:50
مستشار الرئيس ميقاتي فارس الجميل للـLBCI: منذ بدء الحرب على لبنان نسمع الكثير من الطروحات وما نُقل عبر رويترز لم يتبلغه لبنان
آخر الأخبار
09:50
مستشار الرئيس ميقاتي فارس الجميل للـLBCI: منذ بدء الحرب على لبنان نسمع الكثير من الطروحات وما نُقل عبر رويترز لم يتبلغه لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-26
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-26
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
0
أخبار دولية
12:02
نتنياهو: المهم في التسوية مع لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح
أخبار دولية
12:02
نتنياهو: المهم في التسوية مع لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح
0
آخر الأخبار
05:17
يديعوت أحرونوت: تشرين الأول الفائت الأكثر دموية منذ هجوم 7 أكتوبر من العام الفائت حيث قتل 88 جنديا ومدنيا إسرائيليا
آخر الأخبار
05:17
يديعوت أحرونوت: تشرين الأول الفائت الأكثر دموية منذ هجوم 7 أكتوبر من العام الفائت حيث قتل 88 جنديا ومدنيا إسرائيليا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:39
موجة النزوح من لبنان باتجاه سوريا عند نقطة المصنع مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
09:39
موجة النزوح من لبنان باتجاه سوريا عند نقطة المصنع مستمرة
0
أخبار لبنان
09:38
مراكز الايواء تفقد قدرتها الاستيعابية... هكذا تبدو الصورة من احد المراكز في عكار
أخبار لبنان
09:38
مراكز الايواء تفقد قدرتها الاستيعابية... هكذا تبدو الصورة من احد المراكز في عكار
0
تقارير نشرة الاخبار
09:36
ملف النزوح والحرب المستعرة حضر في لقاء كتلة الوفاء للمقاومة مع عدد من نواب التغيير
تقارير نشرة الاخبار
09:36
ملف النزوح والحرب المستعرة حضر في لقاء كتلة الوفاء للمقاومة مع عدد من نواب التغيير
0
تقارير نشرة الاخبار
09:18
الـLBCI تجول على الموقع المستهدف في صور…
تقارير نشرة الاخبار
09:18
الـLBCI تجول على الموقع المستهدف في صور…
0
تقارير نشرة الاخبار
09:16
بعد تعرضها لغارات عنيفة... هكذا تبدو الصورة من النبطية
تقارير نشرة الاخبار
09:16
بعد تعرضها لغارات عنيفة... هكذا تبدو الصورة من النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
09:11
كتانة للـLBCI: نطالب بوقف اطلاق النار وبنقاط أخرى
تقارير نشرة الاخبار
09:11
كتانة للـLBCI: نطالب بوقف اطلاق النار وبنقاط أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
09:10
غارات على بعلبك وسقوط شهداء…
تقارير نشرة الاخبار
09:10
غارات على بعلبك وسقوط شهداء…
0
تقارير نشرة الاخبار
09:08
بين التفاؤل والتشاؤم في قرب التوصل الى اتفاق... هكذا تبدو الاجواء في الداخل الاسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
09:08
بين التفاؤل والتشاؤم في قرب التوصل الى اتفاق... هكذا تبدو الاجواء في الداخل الاسرائيليّ
0
أخبار لبنان
07:51
مؤتمر صحفي في بيت الطبيب لمواجهات التحديات التي تمر بها قطاعات المهن الحرة
أخبار لبنان
07:51
مؤتمر صحفي في بيت الطبيب لمواجهات التحديات التي تمر بها قطاعات المهن الحرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:33
نتنياهو: هناك ضغط لتحقيق تسوية في لبنان قبل الأوان والواقع أثبت العكس والمهم في التسوية في لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح
خبر عاجل
11:33
نتنياهو: هناك ضغط لتحقيق تسوية في لبنان قبل الأوان والواقع أثبت العكس والمهم في التسوية في لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح
2
أمن وقضاء
15:40
أدرعي يوجّه تحذيرا إلى سكان مدينة النبطية
أمن وقضاء
15:40
أدرعي يوجّه تحذيرا إلى سكان مدينة النبطية
3
أخبار لبنان
14:48
بعد اعتذار منظمة ملكة جمال الكون وحذف الفيديو الساخر... ندى كوسى إنطلقت إلى المكسيك
أخبار لبنان
14:48
بعد اعتذار منظمة ملكة جمال الكون وحذف الفيديو الساخر... ندى كوسى إنطلقت إلى المكسيك
4
خبر عاجل
06:36
مكتب ميقاتي نفى أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد وقال إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701
خبر عاجل
06:36
مكتب ميقاتي نفى أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد وقال إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701
5
اقتصاد
03:22
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
03:22
انخفاض في أسعار المحروقات...
6
أمن وقضاء
00:29
سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
00:29
سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية
7
أمن وقضاء
00:35
غرفة عمليات "المقاومة الإسلامية": تدمير 42 دبابة ميركافا وسقوط أكثر من 95 قتيلًا و900 جريح من جيش العدوّ
أمن وقضاء
00:35
غرفة عمليات "المقاومة الإسلامية": تدمير 42 دبابة ميركافا وسقوط أكثر من 95 قتيلًا و900 جريح من جيش العدوّ
8
آخر الأخبار
15:27
دميانوس قطار لـ "جدل": من كلام نتنياهو والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يبدو أن الحرب مستمرة وأنا أستصعب الوصول إلى وقف إطلاق نار بعد أيام
آخر الأخبار
15:27
دميانوس قطار لـ "جدل": من كلام نتنياهو والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يبدو أن الحرب مستمرة وأنا أستصعب الوصول إلى وقف إطلاق نار بعد أيام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More