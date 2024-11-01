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الوكالة الوطنية: عمليات رفع الأنقاض في الحي السكني المستهدف في بلدة أمهز في البقاع الشمالي مستمرة والمحصلة الأولية للغارة هي 12 شهيداً

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2024-11-01 | 08:47
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الوكالة الوطنية: عمليات رفع الأنقاض في الحي السكني المستهدف في بلدة أمهز في البقاع الشمالي مستمرة والمحصلة الأولية للغارة هي 12 شهيداً
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الوكالة الوطنية: عمليات رفع الأنقاض في الحي السكني المستهدف في بلدة أمهز في البقاع الشمالي مستمرة والمحصلة الأولية للغارة هي 12 شهيداً

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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