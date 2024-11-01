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o
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o
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o
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24
o
متن
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أدرعي: سلاح الجو اعترض خلال ساعات الليلة الماضية سبع مسيرات كانت موجهة نحو أراضي إسرائيل
آخر الأخبار
2024-11-01 | 11:36
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أدرعي: سلاح الجو اعترض خلال ساعات الليلة الماضية سبع مسيرات كانت موجهة نحو أراضي إسرائيل
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