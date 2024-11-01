النائب رازي الحاج للـLBCI: إسرائيل لن توقف الدمار طالما هناك تهديد لها من "حزب الله" فعلينا أن نخفّف الدمار عن لبنان وإن كان هناك من يملك خيار ثالث فليعرضه علينا

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