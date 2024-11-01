الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب رازي الحاج للـLBCI: إسرائيل لن توقف الدمار طالما هناك تهديد لها من "حزب الله" فعلينا أن نخفّف الدمار عن لبنان وإن كان هناك من يملك خيار ثالث فليعرضه علينا

آخر الأخبار
2024-11-01 | 12:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب رازي الحاج للـLBCI: إسرائيل لن توقف الدمار طالما هناك تهديد لها من &quot;حزب الله&quot; فعلينا أن نخفّف الدمار عن لبنان وإن كان هناك من يملك خيار ثالث فليعرضه علينا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النائب رازي الحاج للـLBCI: إسرائيل لن توقف الدمار طالما هناك تهديد لها من "حزب الله" فعلينا أن نخفّف الدمار عن لبنان وإن كان هناك من يملك خيار ثالث فليعرضه علينا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الحاج

للـLBCI:

إسرائيل

الدمار

طالما

تهديد

"حزب

الله"

فعلينا

نخفّف

الدمار

لبنان

فليعرضه

علينا

LBCI التالي
أسرار الصحف 1-11-2024
غارة ثالثة على مدينة النبطية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:59

السفير المصري علاء موسى للـ LBCI: الآن أصبحنا أمام العمل على مسارين بالتوازي أي وقف اطلاق النار ورئاسة الجمهورية إلا أن الذي يأتي أولاً يكون جيداً

LBCI
آخر الأخبار
14:58

السفير المصريّ لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: قبل العدوان الإسرائيليّ كان الاهتمام منصب على الوصول إلى حلّ لانتخاب رئيس لكنّنا لا يمكننا القول إنّنا حقّقنا خرقًا آنذاك

LBCI
آخر الأخبار
14:50

حتي للـLBCI: علينا العمل على المسارين الأوّل وقف إطلاق النار والثاني إعادة تركيب السلطة وأندّد بالاستسلام السياسيّ كانتظار نتائج الانتخابات الأميركيّة

LBCI
آخر الأخبار
14:48

حتي للـLBCI: لا يمكننا الحديث عن تحويل لبنان كليًا إلى غزة ثانية فوضع لبنان يختلف لكن لا ننفي أنّ إسرائيل تحاول تغيير لبنان عسكريًا ولبنان يعيش أزمة وجودية لذلك يجب الإسراع في إعادة تركيب السلطة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:01

السفير المصري علاء موسى للـ LBCI: لا يمكن الحديث عن انهيار مفاوضات وقف اطلاق النار بشكل واضح الا ان الاطراف المعنية ستعاود النشاط بعد الانتخابات الاميركية التي ستؤثر نتائجها على الملف

LBCI
آخر الأخبار
14:59

السفير المصري علاء موسى للـ LBCI: الآن أصبحنا أمام العمل على مسارين بالتوازي أي وقف اطلاق النار ورئاسة الجمهورية إلا أن الذي يأتي أولاً يكون جيداً

LBCI
آخر الأخبار
14:58

السفير المصريّ لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: قبل العدوان الإسرائيليّ كان الاهتمام منصب على الوصول إلى حلّ لانتخاب رئيس لكنّنا لا يمكننا القول إنّنا حقّقنا خرقًا آنذاك

LBCI
آخر الأخبار
14:50

حتي للـLBCI: علينا العمل على المسارين الأوّل وقف إطلاق النار والثاني إعادة تركيب السلطة وأندّد بالاستسلام السياسيّ كانتظار نتائج الانتخابات الأميركيّة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:40

أدرعي يوجّه تحذيرا إلى سكان مدينة النبطية

LBCI
آخر الأخبار
07:13

أكسيوس عن مسؤول أميركي رفيع: نشعر أننا لم نعد قادرين على الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-30

مقدمة النشرة المسائية 30-10-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-30

ولاية بنسلفانيا من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل إلى البيت الأبيض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

وسط استقبال حار ورسمي... ندى كوسى تبدأ مشوارها في مسابقة ملكة جمال الكون في المكسيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

عكار فتحت قلوبها امام النازحين ولكن المعاناة فيها مضاعفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

الأمم المتحدة تواجه نقصا حادا في الأموال لمساعدة لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

لبنان الرسمي لم يتبلغ أي طلب اميركي لاعلان وقف النار من جانب واحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

يوم دامٍ في عدد من بلدات البقاع الشمالي والمحصلة تفوق الـ 50 شهيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

العم صالح حوّل مركبه الى منزل هربا من القصف... بعض شوارع صور كمدن أشباح…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

تطورات القصف الاسرائيلي على صور اليوم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

بلدة الخيام تشهد معارك عنيفة يحاول من خلالها الجيش الاسرائيلي التقدم الى العمق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

سبع ولايات متأرجحة هل ستحافظ كامالا على ولاية جورجيا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:40

أدرعي يوجّه تحذيرا إلى سكان مدينة النبطية

LBCI
اقتصاد
03:22

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
06:36

مكتب ميقاتي نفى أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد وقال إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

LBCI
أمن وقضاء
00:29

سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
00:35

غرفة عمليات "المقاومة الإسلامية": تدمير 42 دبابة ميركافا وسقوط أكثر من 95 قتيلًا و900 جريح من جيش العدوّ

LBCI
آخر الأخبار
15:27

دميانوس قطار لـ "جدل": من كلام نتنياهو والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يبدو أن الحرب مستمرة وأنا أستصعب الوصول إلى وقف إطلاق نار بعد أيام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:37

اجتماع نتنياهو-هوكستين بين التفاؤل والتشاؤم

LBCI
اسرار
00:27

أسرار الصحف 1-11-2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More