الحاج للـLBCI: في النوايا طبعًا إسرائيل تملك مطامع في لبنان لكنّنا علينا ألّا نمنحها الذريعة وما نعيشه عبارة عن آلام يومية للبنانيين جميعهم

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