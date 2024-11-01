رويترز عن مسؤول أميركي: واشنطن لم تقدم اقتراحا بأن يعلن لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد

كوريا الشمالية تعتبر أن اختبارها لصاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب كان "مكتملا"

كوريا الشمالية تعتبر أن اختبارها لصاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب كان "مكتملا"

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الأعلى